Футбол. "Манчестеру" забили гол головой с 60 метров: видео

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Вратарь манкунианцев неудачно сыграл на выходе

В матче седьмого дивизиона чемпионата Англии защитник "Басфорд Юнайтед" Стефан Галински со своей половины поля забил гол головой в ворота "Юнайтед оф Манчестер". Об этом сообщает Футбол 1.

Футболист мощно вынес головой неудачный длинный пас от защитника манчестерского клуба. Мяч пролетел половину поля, перепрыгнул вратаря, который находился в полупозиции, и закатился в ворота.

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Матч закончился со счетом 1:3 в пользу "Басфорда".

Справка. "Юнайтед оф Манчестер" был создан в 2005 году фанатами именитого "Манчестер Юнайтед", которые не захотели мириться с покупкой их любимого клуба семьей Глейзеров.

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Видео: Gunfik PL

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Теги: футбол, гол, гол головой, юнайтед оф манчестер, басфорд юнайтед, стефан галински
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