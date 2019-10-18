Футбол. "Манчестеру" забили гол головой с 60 метров: видео

В матче седьмого дивизиона чемпионата Англии защитник "Басфорд Юнайтед" Стефан Галински со своей половины поля забил гол головой в ворота "Юнайтед оф Манчестер". Об этом сообщает Футбол 1.

Футболист мощно вынес головой неудачный длинный пас от защитника манчестерского клуба. Мяч пролетел половину поля, перепрыгнул вратаря, который находился в полупозиции, и закатился в ворота.

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Матч закончился со счетом 1:3 в пользу "Басфорда".

Справка. "Юнайтед оф Манчестер" был создан в 2005 году фанатами именитого "Манчестер Юнайтед", которые не захотели мириться с покупкой их любимого клуба семьей Глейзеров.

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Видео: Gunfik PL