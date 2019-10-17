Сын героя украино-российской войны вывел на поле Роналду: видео

8-летний Саша Цимбал, сын погибшего героя украино-российской войны, вывел Криштиану Роналду на матч против сборной Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам мальчика, больше всего он любит играть в футбол – и вывести на поле одного из лучших игроков в истории футбола было для него большой честью.

Саше не удалось получить автограф от звездного португальца, однако он не унывает.

"Это и был мой автограф. Моя память про Роналду", - рассказал Саша Цымбал.

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14 октября 2019 года сборная Украины в решающем матче группового этапа квалификации Евро-2020 обыграла сборную Португалии. Смотрите видео голов и лучших моментов игры.

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