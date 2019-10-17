Сын героя украино-российской войны вывел на поле Роналду: видео

8-летний Саша Цимбал, сын погибшего героя украино-российской войны, вывел Криштиану Роналду на матч против сборной Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам мальчика, больше всего он любит играть в футбол – и вывести на поле одного из лучших игроков в истории футбола было для него большой честью.
Саше не удалось получить автограф от звездного португальца, однако он не унывает.
"Это и был мой автограф. Моя память про Роналду", - рассказал Саша Цымбал.
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