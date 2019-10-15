Футбол. Украина – 2:1 – Португалия: видео лучших моментов и голов

Вчера сборная Украины по футболу в решающем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2020 обыграла сборную Португалии – чемпионов Европы и победителя Лиги наций УЕФА.

Счет встречи - 2:1.

За украинцев голы забивали Роман Яремчук (5, 1:0) и Андрей Ярмоленко (27, 2:0). У португальцев с пенальти отличился Криштиану Роналду (72, 2:1). Несмотря на удаление Тараса Степаненко сборная Украины, вдесятером смогла удержать победный результат.

Команда Андрея Шевченко досрочно заняла первое место в группе. Последняя игра против Сербии уже не поменяет турнирного расклада для наших парней.

11 октября сборная Украины со счетом 2:0 обыграла сборную Литвы - смотрите видео голов.

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