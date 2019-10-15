Футбол. Шевченко о победе сборной: Увидел на поле настоящих львов

Андрей Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У нынешнего состава футбольной сборной Украины, который вчера одолел Португалию и вышел в финальный этап континентального первенства, есть будущее, а конкретные цели на Евро-2020 будут определяться непосредственно перед началом кульминационных матчей. Об этом говорил на послематчевой пресс-конференции главный тренер украинцев Андрей Шевченко.

"У меня очень много эмоций, сейчас я очень счастлив. Хочу поблагодарить Украину и Киев за поддержку. Стадион дал команде импульс, особенно когда мы остались вдесятером. Я горжусь игроками, я увидел на поле настоящих львов", - сказал он.

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Тренер добавил, что благодарен португальской команде за высококачественный футбол, так как сборной Украины "было вдвойне приятно получить путевку в игре с таким соперником".

"И последнее: я выполнил свое обещание, данное после завершения отборочного турнира ЧМ-2018, когда сказал, что болельщики могут бронировать билеты на Евро", - сказал Шевченко.

14 октября 2019 года, в День защитника Украины, мужская национальная сборная по футболу победила Португалию со счетом 2:1 и досрочно, с первого места в группе В, вышла в финальную часть Евро-2020.

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