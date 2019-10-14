Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото

Сборная Украины по футболу в драматичном матче обыграла действующих чемпионов Европы – сборную Португалии. Счет встречи – 2:1.

Уже на пятой минуте матча Роман Яремчук оттеснил корпусом Пепе и с нескольких метров поразил ворота португальцев после розыгрыша углового – 1:0! На 27-й минуте Виталий Миколенко после сольного прохода по левому флангу идеальным пасом обрезал оборону соперников – и вывел Андрея Ярмоленко на рандеву с вратарем. Тот не оставил никаких шансов. 2:0!

После перерыва португальцы усилили натиск. На 72-й минуте мяч в штрафной площадке попал в руку Тарасу Степаненко. Рефери матча Энтони Тейлор назначил в ворота украинцев спорный пенальти и удалил Степаненко, показав ему вторую желтую. Пенальти уверенно реализовал Криштиану Роналду. 2:1.

Последние минуты матча были напряженными: в компенсированное время Данило мощным ударом сотряс перекладину ворот Андрея Пятова. Однако украинцы сумели сдержать навалу португальцев. Победа - 2:1!

Таким образом, сборная Украины досрочно гарантировала себе путевку в финальную часть Евро-2020. Заключительный матч группового этапа против сборной Сербии остается для парней Шевченко формальностью.

11 октября сборная Украины со счетом 2:0 обыграла сборную Литвы - смотрите видео голов.

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