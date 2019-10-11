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Футбол. Отбор Евро-2020. Украина выиграла у Литвы

Футбол. Отбор Евро-2020. Украина выиграла у Литвы - Фото
Фото: facebook.com/zbirna.ua
11.10.2019, 23:51

Матч закончился со счетом 2:0

Сегодня, 11 октября, в Харькове на стадионе ОСК Металлист сборная Украины в матче шестого тура отборочного этапа на Евро-2020 выиграла у сборной Литвы.

Игра закончилась со счетом 2:0. Оба мяча в ворота соперника забил Руслан Малиновский - на 29-й и 58-1 минутах матча.

Украина лидирует в группе В: подопечные Андрея Шевченко победили в пяти из шести матчей, а также свели в ничью (0:0) матч с действующим чемпионом Европы – сборной Портуалии. Желто-синие находятся за два шага до выхода на Евро-2020. Для этого им будет достаточно набрать четыре очка в трех оставшихся встречах.

Сборная Литвы находится на дне турнирной таблицы. За шесть матчей литовцы не победили ни разу и набрали лишь одно зачетное очко. Сегодня  у подопечных Вальдаса Урбонаса были теоретические шансы на выход в финальный турнир – для этого им надо было победить. Но не удалось.

До сегодняшнего дня команды встречались между собой девять раз. В шести матчах победу одержали украинцы, в том числе и в выездном поединке в рамках этого отборочного этапа (0:3). Литовцы побеждали дважды. И один раз команды сыграли в ничью. Общий счет противостояния – 18:8 в пользу Украины.

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