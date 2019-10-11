Футбол. Стало известно, кто в Украине покажет ЧМ-2022

Ярослав Лодыгин (фото - ua.tribuna.com)

Генеральный продюсер телеканала UA:Перший Ярослав Лодыгин заявил о планах транслировать чемпионат мира-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Об этом он сказал в интервью Tribuna.com.

"Сейчас мы рассматриваем возможность показа клубного чемпионата мира по футболу в конце года. На прошлой неделе мы транслировали церемонию награждения лучших от ФИФА. Такие предложения автоматически нам первыми приходят. И конечно, у нас есть возможность покупать эти права дешевле, не по цене для коммерческих каналов", - подчеркнул Лодыгин.

По его словам, показ чемпионата мира по футболу стоит дорого.

"Да, они дорогие. Поэтому в прошлые годы у нас была практика делать это совместно с Украиной (телеканал – ред.), мы делили чемпионаты мира. А последний, в России, мы вообще не транслировали - отдали Интеру, чтобы хоть как-то компенсировать затраты на вынужденную покупку прав. Но следующий чемпионат мира мы уже не собираемся отдавать им", - сказал Лодыгин.

В 2010 году на право принять у себя ЧМ-2022, кроме Катара, претендовали США, Австралия, Южная Корея и Япония.

представили официальную эмблему Чемпионата мира по футболу 2022 года, который будет принимать Катар. 3 сентября

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