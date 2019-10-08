Виктор Цой помог Украине выйти в 1/4 ЧМ по мини-футболу: видео

Сборная Украины обыграла сборную Ганы в 1/8 финала Чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в австралийском городе Перт. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Матч закончился со счетом 8:0. Первый мяч во встрече забил украинец Виктор Цой – полный тезка легендарного фронтмена группы Кино. Помимо него в воротах Ганы отличились: Харченко (2 гола), Андриенко (1 гол), Хомин (3 гола) и Заяц (1 гол).

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В четвертьфинале украинцам предстоит встретиться со сборной Венгрии, которая на стадии 1/8 разгромила колумбийцев со счетом 22:0.

Цой запомнился болельщикам не только благодаря фамилии и забитым мячам, но и за универсализм на поле. В матче против Ливана он вынужденно занял позицию вратаря после того, как был удален основной голкипер Евгений Заяц. В этой игре Цою удалось не только не пропустить ни одного гола, но и отличиться в воротах соперника.

Ранее Киев получил право проведения чемпионата-мира по мини-футболу в 2021 году.

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Видео: Football Hub