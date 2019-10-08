Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Виктор Цой играл на чемпионате как в поле, так и на воротах

Сборная Украины обыграла сборную Ганы в 1/8 финала Чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в австралийском городе Перт. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Матч закончился со счетом 8:0. Первый мяч во встрече забил украинец Виктор Цой – полный тезка легендарного фронтмена группы Кино. Помимо него в воротах Ганы отличились: Харченко (2 гола), Андриенко (1 гол), Хомин (3 гола) и Заяц (1 гол).

Читайте также: "Динамо" не обыграло аутсайдера чемпионата Швейцарии: видео

В четвертьфинале украинцам предстоит встретиться со сборной Венгрии, которая на стадии 1/8 разгромила колумбийцев со счетом 22:0.

Цой запомнился болельщикам не только благодаря фамилии и забитым мячам, но и за универсализм на поле. В матче против Ливана он вынужденно занял позицию вратаря после того, как был удален основной голкипер Евгений Заяц. В этой игре Цою удалось не только не пропустить ни одного гола, но и отличиться в воротах соперника.

Читайте также: Футбол. Шевченко прокомментировал слухи о переходе в Милан 

Видео: Football Hub

Отправить:
Распечатать:
Теги: чемпионат мира, Виктор Цой, видео, сборная украины, мини-футбол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Виктор Цой помог Украине выйти в 1/4 ЧМ по мини-футболу: видео
Виктор Цой помог Украине выйти в 1/4 ЧМ по мини-футболу: видео
В США назвали самого массового серийного убийцу в истории страны
В США назвали самого массового серийного убийцу в истории страны
В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео
В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео
Как украинцы относятся к продаже земли: опрос группы Рейтинг
В России объявили в розыск бизнесмена Павла Фукса
Недвижимость В России объявили в розыск бизнесмена Павла Фукса
Вера в учебный план и Дед Мороза: реформа финского образования
Мнение Вера в учебный план и Дед Мороза: реформа финского образования
Популярное
фото/видео
Виктор Цой помог Украине выйти в 1/4 ЧМ по мини-футболу: видео
Виктор Цой помог Украине выйти в 1/4 ЧМ по мини-футболу: видео
В США назвали самого массового серийного убийцу в истории страны
В США назвали самого массового серийного убийцу в истории страны 09:41
В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео
В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео 08:47
В Солнечной системе появился новый рекордсмен по числу спутников
В Солнечной системе появился новый рекордсмен по числу спутников 08:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 