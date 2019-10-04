"Динамо" не обыграло аутсайдера чемпионата Швейцарии: видео

Вчера, 3 октября, киевское "Динамо" сыграло в безголевую ничью со швейцарским "Лугано", который занимает предпоследнее место в национальном чемпионате.
Ход поединка
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На предматчевой разминке травму получил основной вратарь "Динамо" Денис Бойко: он подвернул ногу после неудачного прыжка. Место в воротах киевлян занял Георгий Бущан, недавно продливший с клубом контракт.
Активнее игру начали швейцарцы. "Динамо" удалось выравнять ход встречи к середине первого тайма и продолжить натиск во втором.
Моменты 1 тайма:
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Моменты 2 тайма:
Послематчевые комментарии
Наставники команд дали традиционную послематчевую пресс-конференцию.
По словам главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, причина такого результата – излишнее количество брака в действиях его подопечных.
"Мне кажется, мы скорее потеряли два очка. К сожалению, в атаке не показали всего того, что могли. Видимо, на это есть определенные причины: на мой взгляд, сегодня было много брака, причем в простых ситуациях, и немного не хватило сил", - рассказал специалист.
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Его коллега из швейцарского клуба Фабио Челестини считает, что его команде немного не повезло, поскольку она дважды попала в перекладину.
"Я доволен тем, что показала команда на поле: физической и технической подготовкой. Гордый за своих футболистов. Можно даже сказать, что нам немного не хватило удачи – было две перекладины. Достойный матч уровня Лиги Европы, очень достойная игра", - рассказал он.
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