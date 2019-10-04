"Динамо" не обыграло аутсайдера чемпионата Швейцарии: видео

Вчера, 3 октября, киевское "Динамо" сыграло в безголевую ничью со швейцарским "Лугано", который занимает предпоследнее место в национальном чемпионате.

Ход поединка

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На предматчевой разминке травму получил основной вратарь "Динамо" Денис Бойко: он подвернул ногу после неудачного прыжка. Место в воротах киевлян занял Георгий Бущан, недавно продливший с клубом контракт.

Активнее игру начали швейцарцы. "Динамо" удалось выравнять ход встречи к середине первого тайма и продолжить натиск во втором.

Моменты 1 тайма:

1 минута (Лугано). Араторе опасно пробил со штрафного.

перекладину . 10 минута (Лугано). Герндт ворвался в штрафную. Его прострел парировал Бущан, однако на добивании Карлиньос перепрыгнул Миколенка – и попал в

32 минута (Лугано). Араторе сместился с левого фланга и мощно пробил в дальнюю девятку. Спас Бущан.

35 минута (Динамо). Сергей Сидорчук на опережении отобрал мяч у защитника Лугано, однако Жерсон Родригес замешкался – и не смог обыграть вратаря.

45 минута (Динамо). Киевляне разыграли комбинацию в одно-два касание, после которой Сидорчук с 24 метров пробивал в нижний угол. Голкипер швейцарцев без проблем справился с несильным ударом.

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Моменты 2 тайма:

53 минута (Динамо). Виктор Цыганков остался один в пяти метрах перед воротами, однако пробил головой выше перекладины.

76 минута (Динамо). Беньямин Вербич ворвался в штрафную, обыграв защитника, однако не сумел поразить ближний угол ворот швейцарцев.

80 минута (Динамо). Комбинация в одно касание с розыгрышем на третьего завершилась несильным ударом Шепелева с 20 метров. Вратарь без проблем парировал.

перекладина! 87 минута (Лугано). Марич опасно замкнул подачу со штрафного –

Послематчевые комментарии

Наставники команд дали традиционную послематчевую пресс-конференцию.

По словам главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, причина такого результата – излишнее количество брака в действиях его подопечных.

"Мне кажется, мы скорее потеряли два очка. К сожалению, в атаке не показали всего того, что могли. Видимо, на это есть определенные причины: на мой взгляд, сегодня было много брака, причем в простых ситуациях, и немного не хватило сил", - рассказал специалист.

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Его коллега из швейцарского клуба Фабио Челестини считает, что его команде немного не повезло, поскольку она дважды попала в перекладину.

"Я доволен тем, что показала команда на поле: физической и технической подготовкой. Гордый за своих футболистов. Можно даже сказать, что нам немного не хватило удачи – было две перекладины. Достойный матч уровня Лиги Европы, очень достойная игра", - рассказал он.

В первом туре "Динамо" обыграло шведский "Мальме".

Вчера первые в истории очки в групповом этапе Лиги Европы добыла "Александрия" из Кировоградской области (видео голов).

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