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15.06.2019, 23:43

Футбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фото

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Футбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фото
Футбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фото
Футбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фотоФутбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фото

Команда Украины встречалась с Южной Кореей

Фото: EPA

Сегодня, 15 июня, в Польше прошел финал чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей и впервые в истории выиграла чемпионский титул, победив южнокорейскую сборную со счетом 3:1.

LIGA.net сделала подробный отчет о ходе матча.

Сегодня же голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим вратарем чемпионата мира, который завершился сегодня в Польше. Украинский футболист получил престижную награду от организаторов турнира - Золотую перчатку.

Читайте также: Как Украина победила Италию на чемпионате мира U-20: видео

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Теги: футбол, U-20
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