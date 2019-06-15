Футбол. Как сборная Украины стала чемпионом мира U-20: фото

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Сегодня, 15 июня, в Польше прошел финал чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей и впервые в истории выиграла чемпионский титул, победив южнокорейскую сборную со счетом 3:1.

LIGA.net сделала подробный отчет о ходе матча.

Сегодня же голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим вратарем чемпионата мира, который завершился сегодня в Польше. Украинский футболист получил престижную награду от организаторов турнира - Золотую перчатку.

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