Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Горняки" впервые сыграли в ничью в Лиге чемпионов сезона 2019/20

Донецкий "Шахтер" в домашнем матче не смог обыграть загребское "Динамо" – своего прямого конкурента в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает uefa.com.

Матч закончился со счетом 2:2.

Читайте также: Футбол. Малиновский забил в ворота "Манчестер Сити" – видео

За "горняков" голы забивали Евгений Коноплянка (16, 1:0) и Додо (75, 2:2). У хорватского клуба отличились Дани Ольмо (25, 1:1) и Мислав Оршич (60, 2:2).  

Таким образом, обе команды набрали по четыре очка после трех сыгранных туров.

Читайте также: Футбол. "Манчестеру" забили гол головой с 60 метров: видео

Видео: GOLAZO TV

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига чемпионов, шахтер, Динамо Загреб, гол, евгений коноплянка, додо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Немцы разогнали аэротакси до более, чем 100 км/ч: видео
Немцы разогнали аэротакси до более, чем 100 км/ч: видео
Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов
Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов
Мнение Занятие игорным бизнесом: как предлагают легализировать казино
Зеленский внес в Раду законопроект по спиртовой отрасли
Продовольствие Зеленский внес в Раду законопроект по спиртовой отрасли
Томаш Фиала: Олигархи уже всех очень достали в этой стране. Зеленский потому и победил
Люди Томаш Фиала: Олигархи уже всех очень достали в этой стране. Зеленский потому и победил
Популярное
фото/видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов
Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов 09:37
Ученые научили крыс водить мини-авто: милое видео
Ученые научили крыс водить мини-авто: милое видео 09:17
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы: видео
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы: видео 22.10.19, 23:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 