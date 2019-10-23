Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов

Донецкий "Шахтер" в домашнем матче не смог обыграть загребское "Динамо" – своего прямого конкурента в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает uefa.com.

Матч закончился со счетом 2:2.

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За "горняков" голы забивали Евгений Коноплянка (16, 1:0) и Додо (75, 2:2). У хорватского клуба отличились Дани Ольмо (25, 1:1) и Мислав Оршич (60, 2:2).

Таким образом, обе команды набрали по четыре очка после трех сыгранных туров.

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Видео: GOLAZO TV