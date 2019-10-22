Футбол. Лига чемпионов. "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо": фото

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Сегодня, 22 октября, донецкий "Шахтер" и "Динамо" (Загреб) в матче третьего тура Лиги чемпионов УЕФА, который проходил в Харькове, сыграли вничью - 2:2.

В первом и втором тайме команды забили по одному голу.

На 17-й минуте счет открыл Евгений Коноплянка, на 25-й - ответный мяч забил Даниэль Ольмо.

На 60-й минуте Мислав Оршич с пенальти вывел хорватов вперед. "Шахтер" восстановил равновесие на 75-й минуте - забил Додо.

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