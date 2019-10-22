Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Лига чемпионов. "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо": фото

Футбол. Лига чемпионов. "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо": фото - Фото
Фото: EPA
22.10.2019, 22:12

Игра закончилась со счетом 2:2

Сегодня, 22 октября, донецкий "Шахтер" и "Динамо" (Загреб) в матче третьего тура Лиги чемпионов УЕФА, который проходил в Харькове, сыграли вничью - 2:2.

В первом и втором тайме команды забили по одному голу.

На 17-й минуте счет открыл Евгений Коноплянка, на 25-й - ответный мяч забил Даниэль Ольмо.

На 60-й минуте Мислав Оршич с пенальти вывел хорватов вперед. "Шахтер" восстановил равновесие на 75-й минуте - забил Додо.

Читайте также: Футбол. Названы претенденты на "Золотой мяч" в 2019 году – список

Напишите нам
футбол Лига чемпионов шахтер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 