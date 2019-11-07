"Александрия" - "Сент-Этьен": где и когда смотреть – видео

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В прошлой встрече александрийцы смогли удивить более именитого соперника, забрав очки во Франции

Сегодня в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Александрия", представляющая Кировоградскую область, встретится с французским "Сент-Этьеном". Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции указаны в конце новости.

Расклад сил в группе:

Команды замыкают турнирную таблицу группы I. Оба клуба после трех туров набрали по два очка. "Александрия" две недели назад расписала ничью с сегодняшним соперником (1:1), а ранее смогла завоевать очко в матче против бельгийского "Гента" (1:1 - смотрите видео лучших моментов и голов). "Сент-Этьен" "Генту" уступил (3:2), однако взял очко с "Вольфсбургом" (1:), которому "Александрия" проиграла в сентябре (1:3).

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Форма команд:

С момента прошлой встречи соперников "Александрия" провела три матча за девять дней. Подопечные Владимира Шаран сумели взять очки в матче против чемпиона Украины – донецкого "Шахтера" (0:0). Через три дня после этого александрийцы в изнуряющем поединке 1/8 финала Кубка Украины обыграли луганскую "Зарю" (1:1, 5:4 – по пенальти, смотрите обзор матча). Еще через три дня "Александрия" обыграла "Мариуполь" со счетом 3:1.

"Сент-Этьен" за последние две недели провел две игры. Команда Клода Пюэля разошлась миром с "Амьеном" (2:2) и победила в матче против "Монако" (1:0).

Время и канал трансляции:

Матч начнется 7 ноября в 22:00 по киевскому времени на стадионе Арена Львов. Онлайн трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

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Видео: UA: Перший

Фото: uefa.com

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Теги: александрия, сент-этьен, трансляция, онлайн, Лига Европы, ле, футбол, видео, матч
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