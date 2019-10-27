Футбол. Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" потеряли очки - видео

Столичное "Динамо" и донецкий "Шахтер" синхронно потеряли очки в матчах 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Киевские футболисты играли дома со львовскими "Карпатами". Счет голам на НСК Олимпийский открыл "динамовец" Беньямин Вербич на 49-й минуте, а сравнял счет Артем Шабанов, совершив автогол. Больше голов в этом матче зрители не увидели, итоговый счет 1:1.

"Шахтер", который играл в Харькове с "Александрией", сегодня впервые в сезоне потерял очки. Команды голов друг другу не забивали, зато матч доигрывали вдесятером: на 76-й минуте красную карточку получил игрок номинальных хозяев Алан Патрик, а на 84-й вторую желтую - форвард гостей Дмитрий Шастал.

Несмотря на потерю очков, "горняки" остаются безоговорочными лидерами турнирной таблицы - имеют в активе 34 очка. У киевлян, которые расположились на втором месте, 24 пункта, но в спину им дышат черниговская "Десна" и луганская "Заря" - 23 и 22 очка соответственно.