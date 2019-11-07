Лига чемпионов. "Шахтер" с "Динамо" (З) забили шесть мячей: видео

В поединке 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер", проявив силу духа, на выезде отыграл у загребского "Динамо" два года и уехал домой с очком. Две недели назад матч в Харькове также завершился вничью - 2:2

Первый тайм прошел в равной борьбе. Несмотря на прессинг хозяев поля, первым открыл счет "Шахтер": на 13-й минуте Патрик по центру пошел в атаку, отдал Мораесу направо, тот вернул мяч на линию вратарской, откуда бразилец замкнул передачу – 0:1. Хорваты отыгрались уже на 25-й минуте: Бруно после навеса справа забил головой - 1:1.

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До второго тайма голов не было, зато потом - на любой вкус, несмотря на много позиционной борьбы поначалу. На 74-й минуте за второе предупреждение был удален Моро. Спустя пять минут вторую желтую получил Марлос. Команды остались вдесятером каждая.

На 83-й минуте Петкович отдал мяч Иванушецу, который из штрафной воткнул его в дальний угол - 2:1. Дончане на 89-й минуте уже проигрывали два мяча: Адеми замкнул прострел Ольмо - 3:1.

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Но далее произошло чудо: на третьей компенсированной минуте Мораес замкнул головой подачу Коваленко - 3:2, а на последних секундах матча (98 минута!) Тете с пенальти принес "шахтерам" ничью - 3:3. Обе команды до матча имели в активе по 4 очка. Паритет сохранился - у обеих клубов по 5 очков.

10 ноября в матче чемпионата Украины "Шахтер" на харьковском стадионе примет киевское "Динамо".

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