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Футбол. "Динамо" - "Копенгаген": где и когда смотреть

Футбол. "Динамо" - "Копенгаген": где и когда смотреть - Фото
Динамо - Копенгаген (Фото: EPA)
06.11.2019, 10:59

Команды встретятся вновь в четвертом туре группового этапа Лиги Европы

25 ноября киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы сыграет с датским "Копенгагеном". Ранее между ними уже состоялся поединок, который закончился со счетом 1:1. 

Тогда первый мяч на второй минуте игры забил датчанин Сотириу. Счет удалось сравнять Артему Шабанову во втором тайме - на 53-й минуте игры.

Сейчас турнирное положение команд в группе В выглядит следующим образом: "Копенгаген" - 5 очков, "Динамо" - 5, "Мальме" - 4, "Лугано" - 1.

Матч "Копенгаген" - "Динамо" состоится в четверг, 7 ноября, в столице Дании. Начало - в 19:55 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Футбол 1.

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