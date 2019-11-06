"До свидания". Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины

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Защитник российского футбольного клуба Зенит Ярослав Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины. Об этом футболист сообщил у себя в Instagram.

"Десять лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины", - подчеркнул Ракицкий.

По его словам, он ждал вызова в сборную на протяжении всего 2019 года.

"Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду", - убежден футболист.

За сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча и забил четыре мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016 годах.