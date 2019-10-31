Футбол. 1/8 Кубка Украины: все результаты - видео голов

Фото: пресс-служба ФК "Динамо" Киев

Вчера прошли матчи 1/8 финала Кубка Украины, сообщает Террикон.

В центральном матче киевское "Динамо" одолело "Шахтер" со счетом 2:1. На 22-й минуте за "бело-синих" забил Сергей Сидорчук, на 90-й минуте счет сравнял Тарас Степаненко. Киевляне смогли дожать соперника в экстра-таймах. 20-летний чемпион мира Денис Попов в стиле Серхио Рамоса выиграл верховую борьбу после углового - и буквально вколотил мяч в сетку головой. 2:1 в пользу "Динамо".

На пресс-конференции тренер "Шахтера" Луиш Каштру отметил неудачное начало поединка, а наставник киевлян Алексей Михайличенко подчеркнул, что его подопечные "показали приличный футбол".

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Наиболее результативным получился матч между "Альянсом" (Липовая Долина, Сумская область) и "Горняк-Спортом" (Горишни Плавни, Полтавская область). Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу "Альянса". Голы: Загинайлов, 10 (1 : 0); Кравчук Ю., 24 (1 : 1); Загинайлов, 36 (2 : 1); Гаврась, 49 (3 : 1); Загинайлов, 54 (4 : 1); Збунь, 59 (4 : 2); Дугиенко, 76 (5 : 2); Лиховидько, 90 (5 : 3).

"Александрия" смогла одолеть "Зарю" лишь в серии пенальти. Основное время и экстра-таймы закончились со счетом 1:1. За луганчан отличился арендованный у "Динамо" Леднев, а за команду из Кировоградской области забил Стецков.

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Открытие нынешнего сезона черниговская "Десна" в результативном поединке одолела перволиговый "Николаев". Счет встречи 2:4. Голы: Сондей, 17 (1 : 0); Картушов, 19 (1 : 1); Филиппов, 32 (1 : 2); Войцеховский, 60 (2 : 2); Филиппов, 63 (2 : 3); Картушов, 91 (2 : 4).

"Львов", выступающий в элитном дивизионе, со счетом 0:2 уступил перволиговому "Минаю". Голы: Допилка, 76 (1 : 0); Гегедош, 83 (2 : 0).

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Смотрите голы на 1.52.20 (Допилка) и 1.59.40 (Гегедош)

Также перволиговой командой был выбит из турнира элитный "Днепр-1". "Ингулец" одолел днепрян со счетом 2:1. Голы: Акименко, 23 (1 : 0); Кулиш, 41 (1 : 1); Акименко, 66 (пенальти) (2 : 1).

"Мариуполь" одолел донецкий "Олимпик". Единственный гол во встрече забил Чурко.

Коваливский "Колос" со счетом 0:1 уступил полтавской "Ворскле". Гол забил Козыренко. Обзор матче можно посмотреть здесь.

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Видео: Football Hub, пресс-служба ФК "Альянс", ALEX CITY, пресс-служба ФК "Минай", 11х11.