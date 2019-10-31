Михайличенко о победе "Динамо": Показали приличный футбол - видео

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По мнению тренера, "получилась игра, достойная финала": принципиальные соперники показали добротный футбол с интригой, моментами и многими эмоциями

Если у киевского "Динамо" начнут забивать еще и форварды, "то вообще будет замечательно". Как пишет "Динамо Киев от Шурика", так главный тренер столичной команды Алексей Михайличенко прокомментировал ее вчерашнюю победу в 1/8 финала Кубка Украины над донецким "Шахтером".

Неоднократно в последнее время наблюдалась ситуация, когда решающие мячи забивают не трое нападающих, а другие игроки.

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"Это неплохо, что так происходит. Чем больше футболистов разных амплуа забивают мячи, тем непредсказуемой становится атака, и легче забивать эти самые мячи", - сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Коуч отметил, что Беседин "проделал огромный объем работы, но при этом ему нужно выполнять свои прямые обязанности форварда - забивать мячи".

По мнению Михайличенко, команда показала "приличный футбол": "Жаль, что, имея на стадии атак отличные предпосылки для хороших быстрых комбинаций, мы не сумели в этих ситуациях довести дело до голов. Но в обороне вся команда сыграла надежно, собрано".

  • 30 октября 2019 года столичное "Динамо" в Киеве обыграло 2:1 донецкий "Шахтер" и вышло в 1/4 финала Кубка Украины. Забили Сидорчук, Степаненко и Попов.

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Видео: dynamo.kiev.ua

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Теги: футбол, динамо киев, шахтер донецк, Алексей Михайличенко
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