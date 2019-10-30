Футбол. "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины: видео голов

Киевское "Динамо" вечером в среду на НСК "Олимпийский" сумело одолеть донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

За игру зрители увидели три забитых мяча и дополнительное время. Счет открыл "динамовец" Сергей Сидорчук на 22-й минуте игры. Под завес матча (92-я минута) его сравнял Тарас Степаненко. Уже в дополнительных экстра-таймах хозяева сумели взять верх: на 112-й минуте игры Денис Попов вывел киевлян в четвертьфинал турнира.

В матче не обошлось без удалений в составах обеих команд. На 89-й минуте поле покинул Владимир Шепелев, а спустя пять минут - автор гола в составе "горняков" Тарас Степаненко.

Матчи четвертьфинала КУ запланированы на 4 марта 2020 года.

Как сообщалось, обе команды потеряли очки в матчах 12-го тура Премьер-лиги в минувшее воскресенье.

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Видео: Youtube ФК "Динамо" Киев и ТСН