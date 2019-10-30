Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В основное время игры команды победителя не выявили - пришлось играть дополнительное

Киевское "Динамо" вечером в среду на НСК "Олимпийский" сумело одолеть донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

За игру зрители увидели три забитых мяча и дополнительное время. Счет открыл "динамовец" Сергей Сидорчук на 22-й минуте игры. Под завес матча (92-я минута) его сравнял Тарас Степаненко. Уже в дополнительных экстра-таймах хозяева сумели взять верх: на 112-й минуте игры Денис Попов вывел киевлян в четвертьфинал турнира.

В матче не обошлось без удалений в составах обеих команд. На 89-й минуте поле покинул Владимир Шепелев, а спустя пять минут - автор гола в составе "горняков" Тарас Степаненко.

Матчи четвертьфинала КУ запланированы на 4 марта 2020 года.

  • Как сообщалось, обе команды потеряли очки в матчах 12-го тура Премьер-лиги в минувшее воскресенье.

Читайте также: Футбол. Лига чемпионов. "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо": фото

Видео: Youtube ФК "Динамо" Киев и ТСН

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, кубок украины, динамо, шахтер, нск олимпийский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины: видео голов
Футбол. "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины: видео голов
Топ-10 мест для путешествий в 2020 году от Lonely Planet: видео
Топ-10 мест для путешествий в 2020 году от Lonely Planet: видео
Футбол. "Динамо" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Футбол. "Динамо" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
ТЭК В Запорожской области построят крупнейшую в Европе ВЭС
Нафтогаз отреагировал на решение Дании по Северному потоку-2
ТЭК Нафтогаз отреагировал на решение Дании по Северному потоку-2
Дания разрешила строительство Северного потока-2
ТЭК Дания разрешила строительство Северного потока-2
Популярное
фото/видео
Футбол. "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины: видео голов
Футбол. "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины: видео голов
Топ-10 мест для путешествий в 2020 году от Lonely Planet: видео
Топ-10 мест для путешествий в 2020 году от Lonely Planet: видео 18:10
Футбол. "Динамо" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Футбол. "Динамо" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео 18:00
Сивохо: В ОРДЛО готовы идти на выборы от Слуги народа
Сивохо: В ОРДЛО готовы идти на выборы от Слуги народа 17:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 