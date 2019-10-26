Футбол. "Лестер" разгромил "Саутгемптон" - 9:0 - видео голов

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В 10-м туре первенства Английской премьер-лиги "Лестер Сити" забил в ворота "Саутгемптону" девять мячей

Английский футбольный клуб "Лестер Сити" накануне обыграл клуб "Саутгемптон" со счетом 9:0 в матче 10-ого тура первенства Английской премьер-лиги (АПЛ). Видео голов было опубликовано на YouTube-канале LCFC.

Это был гостевой матч для "Лестера". Они открыли счет на 10-й минуте. К 19-й минуте матч счет уже был 0:3. 

Еще до перерыва "Лестер" сделал уже пять голов. 

В итоге матч завершился со счетом 0:9. 

Благодаря этой победе "Лестер" поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Саутгемптон" оказался в зоне вылета.

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Теги: Лестер Сити, апл, Саутгемптон
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