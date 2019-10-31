Футбол. Тренер "Шахтера" об игре с "Динамо": Очень плохо начали

Донецкий "Шахтер" очень плохо начал матч 1/8 финала против киевского "Динамо": первые 15 минут были крайне сложными. Об этом на послематчевой пресс-конференции на НСК Олимпийский рассказал главный тренер проигравших со счетом 1:2 "горняков" Луиш Каштру.
"После пропущенного гола через несколько минут все немного улучшилось. Мы решили поменять тактику, внести это изменение, и после него игра стала более удачной", - добавил он.
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Каштру пояснил, что это произошло "именно из-за динамики Тайсона и Исмаили на левом фланге, плюс Марлос отлично отвечал за пространство между линиями обороны и полузащиты "Динамо". По его словам, Марлоса поставили играть на позиции "десятки", и с того момента, как он взялся выполнять задачу, игра "Шахтера" улучшилась.
"Это прибавило вариативности нашей игре. Правша Коноплянка действовал на правом фланге, что позволяло Тайсону дать больше мобильности слева", - отметил коуч.
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