Михайличенко об игре с "Копенгагеном": Взяли очко, а потеряли два

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Домашняя ничья с датским "Копенгагеном" - результат того, что киевскому "Динамо" не удалось конструктивно сыграть в атаке. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер украинской команды Алексей Михайличенко, пишет пресс-служба ФК ДК.

"Копенгаген" сумел навязать борьбу, а нам не хватило скорости, комбинационной игры. Многие верховые единоборства мы проиграли, хотя готовились к этому... С такой командой, как "Копенгаген", нужно играть быстро и с мячом, и без мяча", - сказал он.

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По словам Михайличенко, "Динамо" провело лишь одну замену из-за того, что в такую игру "достаточно сложно было войти", и коучу казалось, что игрокам на поле было под силу решать проблемы по ходу матча.

Быстрый пропущенный гол наложил отпечаток и на первый тайм, и на весь матч, говорит тренер: "Он принес дискомфорт всей команде. Но повторюсь, не думаю, что команда растерялась, мы пытались наладить игру и комбинировать. Однако многое сегодня не удавалось".

"Моментов было немного, но у нас они были острее. Мы набрали одно очко, но потеряли два", - резюмировал наставник киевлян.

Справка. Вчера, 24 октября, в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Динамо" (Киев) сыграло вничью 1:1 с датским "Копенгагеном". После трех матчей у киевлян всего пять очков: одна победа и две ничьи, команда забила два и пропустила один мяч. "Копенгаген" идет на первом месте, "Динамо" - на втором, "Мальме" третьи, "Лугано" замыкает группу.

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