Футбол. "Шахтер" 2:1 "Бенфика" - видео лучших моментов и всех голов

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"Шахтер" победил в матче с "Бенфикой", благодаря голам Марлоса и Виктора Коваленко. За "орлов" отличился Пицци

Донецкий "Шахтер" минимально одолел лиссабонскую "Бенфику" в первом мачте 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2:1. 

Матч проходил в Харькове, "горняки" на правах хозяев поле начали игру активно. На 20-й минуте голкипер "Бенфики" Влаходимос неудачно отбил выстрел Мораеса, мяч попал к Марлосу – и лидер горняков поразил ворота точным ударом в девятку. Однако гол не засчитали. Рефери запросил пересмотр эпизода на системе VAR – и зафиксировал минимальный офсайд: в момент удара Мораеса Марлос на полстопы был ближе к воротам, чем защитник португальского клуба.

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После перерыва "Шахтер" продолжил натиск, создавая много моментов, но игроки атаки "оранжево-черных" все никак не могли обыграть Влаходимоса. Гол вызрел к 68-й минуте. "Горняки" разыграли красивую комбинацию в одно-два касания перед штрафной "Бенфики", Марлос вывел на позицию Алана Патрика – и бразилец легким, но очень точным ударом послал мяч под штангу. 1:0!

"Бенфика" сразу же начала активно прессинговать и через 10 минут отыгралась. Португальцы забили гол с игры, однако рефери запросил пересмотр момента на VAR. Судья назначил пенальти и отменил взятие ворот, даже несмотря на то, что фол защитника "Шахтера" Сергея Кривцова не помешал "орлам" результативно завершить атаку. Португальцы возмущались решением арбитра, но вскоре Пицци уверенно реализовал 11-метровый удар. 1:1.

На 72-й минуте горняки вновь вышли вперед. Тайсон до конца поборолся с защитником, который неудачно сыграл корпусом, и практически из-за лицевой линии выкатил мяч Мораесу. Тот прострелил во вторую линию – и Виктор Коваленко с лету вколотил мяч в ворота! 2:1!

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"Бенфика" вновь пыталась сравнять счет, однако Андрей Пятов парировал мощный удар Гримальдо.

2:1! 27 февраля "Шахтер" поедет в Португалию с минимальным преимуществом.  

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Фото, видео - пресс-служба ФК "Шахтер"

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Теги: видео, Лига Европы, гол, шахтер донецк, матч, обзор, бенфика, марлос, алан патрик, виктор коваленко, пицци
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