Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

FIFA намерена изменить правила игры в футбол – The Times

FIFA намерена изменить правила игры в футбол – The Times - Фото
фото - FIFA, Facebook
01.01.2020, 11:35

Изменения касаются определения положения вне игры

Международная федерация футбола (FIFA) планирует изменить принцип определения офсайда (положения вне игры) в пользу атаки. Об этом сообщает The Times.

Новым правилом предлагается фиксировать положение вне игры, если атакующий игрок в момент передачи опережает ближайшего к воротам защитника всем корпусом. Сейчас же офсайд фиксируется, если нападающий опережает защитника всего одной частью тела, которой можно забить гол.

Читайте также: Звезда "Металлиста" назвал сумму премиальных при Ярославском

В офсайде - атакующий футболист, который находится в красной зоне.

Читайте также: Рефери Премьер-лиги раскрыл зарплаты судей и футболистов

Напишите нам
офсайд Вне игры футбол fifa правила ФИФА
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 