FIFA намерена изменить правила игры в футбол – The Times

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Международная федерация футбола (FIFA) планирует изменить принцип определения офсайда (положения вне игры) в пользу атаки. Об этом сообщает The Times.

Новым правилом предлагается фиксировать положение вне игры, если атакующий игрок в момент передачи опережает ближайшего к воротам защитника всем корпусом. Сейчас же офсайд фиксируется, если нападающий опережает защитника всего одной частью тела, которой можно забить гол.

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В офсайде - атакующий футболист, который находится в красной зоне.

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