Звезда "Металлиста" назвал сумму премиальных при Ярославском

Экс-футболист харьковского Металлиста Джексон Жажа Коэльо рассказал, что получил $100 000 премиальных за матч с "Бешикташем" в квалификации Кубка УЕФА сезона 08/09. Об этом он рассказал в интервью Профутбол, передает FootballHub.

"Ярославский пообещал всей команде премию – $60 или $70 тысяч. После матча в раздевалку зашел президент, сказал, что ждет меня в своем офисе. Я пришел, и он мне дал за этот матч с "Бешикташем" $100 000", - поделился футболист.

Читайте также: Футбол. Ярославский рассказал о намерении возродить "Металлист"

В том матче Жажа забил фантастический гол с центра поля. "Металлист" победил со счетом 4:1 - и вышел в групповой этап Кубка УЕФА.

Справка. 24 декабря 2012 года президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский сложил с себя полномочия президента клуба. Новым владельцем Металлиста стала группа компаний ГазУкраина, связанная с Сергеем Курченко. После Революции достоинства дела команды пошли на спад - и вскоре она исчезла с футбольной карты Украины. В 2016 году болельщики "воссоздали" клуб, назвав его "Металлист 1925".

Читайте также: Месси выиграл Золотой мяч-2019: видео

Видео: MrFootball5255/YouTube