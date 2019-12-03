Звезда "Металлиста" назвал сумму премиальных при Ярославском

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Гол с центра поля и победу над "Бешикташем" президент клуба оценил в $100 000

Экс-футболист харьковского Металлиста Джексон Жажа Коэльо рассказал, что получил $100 000 премиальных за матч с "Бешикташем" в квалификации Кубка УЕФА сезона 08/09. Об этом он рассказал в интервью Профутбол, передает FootballHub.

"Ярославский пообещал всей команде премию – $60 или $70 тысяч. После матча в раздевалку зашел президент, сказал, что ждет меня в своем офисе. Я пришел, и он мне дал за этот матч с "Бешикташем" $100 000", - поделился футболист.

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В том матче Жажа забил фантастический гол с центра поля. "Металлист" победил со счетом 4:1 - и вышел в групповой этап Кубка УЕФА.

Справка. 24 декабря 2012 года президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский сложил с себя полномочия президента клуба. Новым владельцем Металлиста стала группа компаний ГазУкраина, связанная с Сергеем Курченко. После Революции достоинства дела команды пошли на спад - и вскоре она исчезла с футбольной карты Украины. В 2016 году болельщики "воссоздали" клуб, назвав его "Металлист 1925". 

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Видео: MrFootball5255/YouTube

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Теги: кубок уефа, металлист, Бешикташ, жажа, ярославский, премиальные
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