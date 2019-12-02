Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Месси выиграл Золотой мяч-2019: видео

Месси выиграл Золотой мяч-2019: видео - Фото
Лионель Месси (Фото: EPA)
02.12.2019, 23:59

Нынешний приз стал стал шестым в карьере аргентинца

Звание лучшего игрока года по версии France Football и  Золотой мяч-2019 получил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщается в Twitter награды.

Нынешний приз стал стал шестым в карьере аргентинца.

В 2019 году году Лионель с "Барселоной" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, выиграл Ла Лигу и участвовал в финале Кубка Испании. Со сборной Аргентины нападающий занял третье место на Копа Америка.

В текущем сезоне Месси провел 14 матчей за "Барселону", где забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

По итогам розыгрыша 64-го в истории Золотого мяча Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград, обогнав Криштиану Роналду с пятью титулами.

  • 23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019. Лучшим футболистом мира в сезоне 2018/19 по версии FIFA стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Читайте также: Футбол. УЕФА объявила тройку лучших футболистов Европы

Напишите нам
футбол золотой мяч Лионель Месси
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 