Месси выиграл Золотой мяч-2019: видео

Лионель Месси (Фото: EPA)

Звание лучшего игрока года по версии France Football и Золотой мяч-2019 получил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщается в Twitter награды.

Нынешний приз стал стал шестым в карьере аргентинца.

В 2019 году году Лионель с "Барселоной" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, выиграл Ла Лигу и участвовал в финале Кубка Испании. Со сборной Аргентины нападающий занял третье место на Копа Америка.

В текущем сезоне Месси провел 14 матчей за "Барселону", где забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

По итогам розыгрыша 64-го в истории Золотого мяча Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград, обогнав Криштиану Роналду с пятью титулами.

23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019 . Лучшим футболистом мира в сезоне 2018/19 по версии FIFA стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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