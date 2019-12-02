Месси выиграл Золотой мяч-2019: видео

Звание лучшего игрока года по версии France Football и Золотой мяч-2019 получил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщается в Twitter награды.
Нынешний приз стал стал шестым в карьере аргентинца.
Lionel Messi is the 2019 Ballon d'Or winner! #ballondor pic.twitter.com/H1jLRPfCxQ— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
В 2019 году году Лионель с "Барселоной" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, выиграл Ла Лигу и участвовал в финале Кубка Испании. Со сборной Аргентины нападающий занял третье место на Копа Америка.
В текущем сезоне Месси провел 14 матчей за "Барселону", где забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
По итогам розыгрыша 64-го в истории Золотого мяча Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград, обогнав Криштиану Роналду с пятью титулами.
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