Футбол. Ярославский рассказал о намерении возродить "Металлист"

Александр Ярославский (фото - пресс-служба DCH)

Бизнесмен Александр Ярославский в интервью Интерфакс-Украина заявил, что намерен вернуть бренд культового харьковского клуба после завершения процедуры банкротства.

"А футбол - не закрытая тема, занимаемся. Если получится вернуть бренд обанкротившегося "Металлиста". Процедура банкротства идет, но ей мешают различные околофутбольные люди, скажем так", - рассказал бизнесмен.

Читайте также: Бизнесмен Ярославский готов отстроить Донецкий аэропорт

Он также подчеркнул, что не считает созданный болельщиками "Металлист-1925" настоящим преемником "Металлиста".

"Я не знаю такого "Металлиста", я знаю один "Металлист", который 7-кратный бронзовый призер и серебряный призер чемпионата Украины", - объяснил он.

Ярославский добавил, что намерен уделять внимание регби, пока процедура банкротства не окончена. Сейчас он владеет харьковским РК "Олимп", который 15 лет подряд выигрывает чемпионат Украины.

Справка. 24 декабря 2012 года президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский сложил с себя полномочия президента клуба. Новым владельцем Металлиста стала группа компаний ГазУкраина, связанная с Сергеем Курченко. После Революции достоинства дела команды пошли на спад - и вскоре она исчезла с футбольной карты Украины. В 2016 году болельщики "воссоздали" клуб, назвав его "Металлист 1925".

Читайте также: Футбол. "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины: видео голов