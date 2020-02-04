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Футбол. "Динамо" отправило в дубль ведущего защитника команды

Футбол. "Динамо" отправило в дубль ведущего защитника команды - Фото
Тамаш Кадар (фото - ЕРА)
04.02.2020, 07:24

На турецком сборе киевлян Тамаш Кадар будет тренироваться с молодежной командой U-21

Основной защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар отправлен в дубль. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В "Динамо" не называют причин решения тренерского штаба, который возглавляет Алексей Михайличенко. Вместо венгра к основной команде присоединится Александр Романчук из молодежной команды.

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По данным Transfermarkt Кадар перешел в "Динамо" в 2017 году и сыграл за бело-синих 104 матча, забил два гола. В январе 2019-го он продлил контракт с киевлянами  до июня 2023, тогда пресс-служба клуба называла его "одним из ведущих защитников" и "лидером обороны команды". В первой половине сезона 2019/20 провел 20 матчей, отличился одним ассистом, затем восстанавливался от травмы.

С января 2020-го года венгерские СМИ начали сообщать, что Кадар якобы может перейти в местный "Фехервар".

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