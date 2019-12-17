Футбол. Суркис не пустил чемпионов мира на церемонию награждения

Фото - Павло Кубанов УАФ

Руководство киевского "Динамо" запретило футболистам, которые летом в составе юношеской сборной Украины выиграли Чемпионат мира U-20, посетить церемонию награждения и вручения премиальных. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола.

"Президент "Динамо" (Игорь Суркис, - ред.) не отпустил игроков киевского клуба на этот вечер. Он запретил им приходить, поэтому я расстроен. На чемпионате у нас была одна семья, а ее разрушили. Ребята не виноваты, они ни к чему, но так случилось, я просто констатирую факт", - сказал тренер сборной Александр Петраков в эфире программы Футбольный формат.

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В "Динамо" еще не прокомментировали инцидент. LIGA.net направила запрос в клуб, чтобы узнать, с чем связан запрет.

Справка. В октябре в спортивных медиа появилась информация о возможном конфликте между президентом "Динамо" Игорем Суркисом, его братом Григорием и главой УАФ Андреем Павелко – якобы они подрались в VIP-ложе НСК Олимпийский во время матча Украина-Португалия. Позже сам Павелко назвал эту информацию "бредом".

15 июня сборная Украины выиграла юношеский чемпионат мира. Читайте истории успеха первых в истории украинских чемпионов.

16 декабря УАФ наградила чемпионов рекордными премиальными. Игроков "Динамо" на церемонии не было.

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