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Названа сумма премиальных сборной за победу на Чемпионате мира

Названа сумма премиальных сборной за победу на Чемпионате мира - Фото
Фото - Павло Кубанов УАФ
17.12.2019, 07:47

"Динамо" не отпустило своих игроков на церемонию награждения

Юношеская сборная Украины по футболу получила в общей сумме $1 млн премиальных за победу на Чемпионате мира U-20. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола.

Игроков награждали на торжественном вечере. Однако на церемонии якобы из-за запрета руководства клуба отсутствовали игроки "Динамо", которые во многом составляли костяк команды. LIGA.net направила запрос пресс-службе "бело-синих", чтобы узнать, с чем связан запрет.

Помимо членов и персонала команды, чеки получат и первые тренера чемпионов.

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сборная чемпионат мира премиальные U-20 футбол
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