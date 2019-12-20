"Динамо" Киев: Получили информацию о возможном допинге Беседина

Артем Беседин (скриншот с видео)

ФК "Динамо" Киев получил официальную информацию о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются, отметили в "Динамо".

"Поэтому, а также соблюдая требования конфиденциальности, ФК "Динамо" Киев" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур", - говорится в сообщении.

Ранее украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и обязали вернуть золотую медаль.