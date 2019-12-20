Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Динамо" Киев: Получили информацию о возможном допинге Беседина

"Динамо" Киев: Получили информацию о возможном допинге Беседина - Фото
Артем Беседин (скриншот с видео)
20.12.2019, 19:38

Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются, отметили в "Динамо".

ФК "Динамо" Киев получил официальную информацию о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются, отметили в "Динамо".

"Поэтому, а также соблюдая требования конфиденциальности, ФК "Динамо" Киев" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур", - говорится в сообщении.

Ранее украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и обязали вернуть золотую медаль.

Напишите нам
футбол уефа динамо киев допинг артем беседин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 