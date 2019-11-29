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Футбол. "Динамо" установило личный антирекорд в Лиге Европы

Футбол. "Динамо" установило личный антирекорд в Лиге Европы - Фото
динамо
29.11.2019, 13:41

Сразу шесть игроков киевлян получили в матче с "Мальме" "горчичники"

В матче с "Мальме", который закончился со счетом 3:4 в пользу шведов, шесть игроков "Динамо" получили желтую карточку от арбитра из Чехии Павела Краловеца, установив тем самым личный антирекорд в Лиге Европы. Об этом сообщает Sport.ua

Больше "желтых" динамовцы получали только два года назад в гостевом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" - семь.

Отмечается, что Краловец - один из самых "нефартовых" для киевлян арбитров. Он трижды судил игры "Динамо" и во всех киевляне потерпели поражение.

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динамо Лига Европы мальме антирекорд
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