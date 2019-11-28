Футбол. "Мальме" – "Динамо": где и когда смотреть - видео

Сегодня в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" в выездном поединке встретится со шведским "Мальме" из одноименного города. Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Расклад сил в группе:

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Клубы являются соседями в турнирной таблице группы В. "Динамо" может выйти в 1/16 турнира, если сегодня победит. Шведам кровь из носу нужно набирать три очка, чтобы продолжать бороться за выход в плей-офф.

Киевляне после четырех туров имеют шесть очков в активе. Бело-синие в первом туре обыграли сегодняшнего соперника (счет встречи 1:0). Далее динамовцы три раза подряд сыграли вничью: с "Лугано" (0:0) и "Копенгагеном" (1:1, 1:1).

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"Мальме" с пятью очками находится на третьей позиции. Потерпев поражение лишь от "Динамо", шведы разошлись миром с "Копенгагеном" (1:1), а с "Лугано" сыграли вничью (0:0) и победили (2:1).

Форма соперников:

За последние пять матчей "Динамо" победило трижды. Единственное поражение подопечные Алексея Михайличенко потерпели от принципиального соперника – донецкого "Шахтера". В последнем туре Украинской Премьер-лиги киевляне разгромили "Мариуполь" со счетом 3:0.

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"Мальме" подходит к поединку в оптимальных кондициях. Шведы лишь один раз потеряли очки, сыграв в ничью с "Лугано". Их крупнейшим успехом стала выездная победа над "Эребру" – 0:5.

История встреч:

Клубы трижды встречались на официальном уровне. Между ними паритет – каждая команда имеет по победе, однажды они сыграли вничью. Однако общий счет противостояния в пользу "Мальме" (2:1).

Где и когда смотреть:

Матч начнется 28 ноября в 22:00. Посмотреть трансляцию поединка можно будет на канале Футбол 2.

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