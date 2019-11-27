Футбол. "Шахтер" вырвал ничью в матче с "Ман Сити": видео голов

Донецкий "Шахтер" сыграл в ничью 1:1 в выездном матче против чемпиона Англии "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Поединок начался с высокого прессинга англичан. Игроки "Ман Сити" не давали "Шахтеру" свободно разыгрывать мяч, однако дончане выдержали натиск. Ближе к середине первого тайма возможность отличиться упустил вингер "Шахтера" Тете. После ошибки Эдерсона на выходе 19-летний бразилец оказался перед пустыми воротами, однако замешкался – и забить не смог. Спустя несколько минут не смог открыть счет в пользу "горняков" Алан Патрик - его удар пришелся по трибуне. У "Ман Сити" же в первом тайме опасно пробивали Габриэль Жезус и Николас Отаменди.

Смотрите также: Футбол. 100 ультрас устроили массовую драку во Львове - видео

На 56 минуте англичане "размочили" счет. Кевин Де Брюйне и Жезус "накрутили" оборону "Шахтера", а Илкай Гюндоган хладнокровно реализовал передачу последнего. 1:0.

Отыграться "Шахтер" сумел на 69 минуте. Тете и Додо обыграли левого защитника "Ман Сити" Анхелиньо, после чего последовал прострел во вторую линию. Манор Соломон в касание прошил четырех игроков, которые пытались заблокировать удар. 1:1! До конца матча подопечные Луиша Каштру сдерживали натиск и смогли не пропустить.

Таким образом, "Шахтер" оторвался на одно очко от "Динамо" Загреб – и закрепился на втором месте в группе С. Дончане могут добыть путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, если обыграют итальянскую "Аталанту" в следующем туре.

Читайте также: Футбол. Украина получила первого соперника на Евро-2020

Видео: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк

Фото: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк, ФК "Манчестер Сити"