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Футбол. Украина получила первого соперника на Евро-2020

Футбол. Украина получила первого соперника на Евро-2020 - Фото
Фото: Ukrainian Association of Football/Facebook
20.11.2019, 09:42

Подопечные Андрея Шевченко попали в первую корзину - и точно не сыграют в одной группе с Италией, Англией, Германией и Испанией

Сборная Украины по футболу на Чемпионате Европы 2020 сыграет в одной группе со сборной Нидерландов. Об этом сообщает Football.ua.

Вчера нидерландцы со счетом 5:0 обыграли сборную Эстонии. Подопечные Рональда Кумана вышли на чемпионат со второго места в группе и попали во вторую корзину жеребьевки. Так как 12 стран-хозяек Евро заранее распределили по группам, а со сборной России нашу сборную разводят по политическим причинам, Нидерланды автоматически стали соперником Украины.

Двух других соперников украинцы узнают уже после жеребьевки, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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футбол евро Евро 2020 сборная нидерланды андрей шевченко
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