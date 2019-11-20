Футбол. Украина получила первого соперника на Евро-2020

Сборная Украины по футболу на Чемпионате Европы 2020 сыграет в одной группе со сборной Нидерландов. Об этом сообщает Football.ua.
Вчера нидерландцы со счетом 5:0 обыграли сборную Эстонии. Подопечные Рональда Кумана вышли на чемпионат со второго места в группе и попали во вторую корзину жеребьевки. Так как 12 стран-хозяек Евро заранее распределили по группам, а со сборной России нашу сборную разводят по политическим причинам, Нидерланды автоматически стали соперником Украины.
Двух других соперников украинцы узнают уже после жеребьевки, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте.
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