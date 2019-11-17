Футбол. Украина вырвала ничью у Сербии

Матч Украина-Сербия (Фото: EPA)

Сборная Украины сыграла вничью со счетом 2:2 со сборной Сербии в заключительном туре квалификации на Евро-2020.

Сербы открыли счет на девятой минуте, Тадич забил мяч с пенальти. Под конец первого тайма Яремчук ударом головой сравнял счет, но во втором тайме Митрович снова вывел сербскую сборную вперед. Счет удалось сравнять на последних минутах матча - решающий гол забил Беседин.

Голы: Тадич, 9 (с пенальти), Митрович, 56 - Яремчук, 32, Беседин, 90+3

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