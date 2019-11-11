Звезды футбола отреагировали на расизм в игре "Шахтер" - "Динамо"

Фото: скриншот Instagram футболистов

Знаменитые футболисты выступили в поддержку Тайсону после расистских оскорблений в его адрес во время матча "Шахтер" - "Динамо".

Бразильская звезда Неймар запостил в Instagram фото Тайсона и написал, что расизму нет места в футболе.

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"К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело доходит до этого (расизма, - ред.), брат", - оставил комментарий на странице Тайсона экс-игрок "Шахтера" Бернард.

К флешмобу присоединились форвард "Реала" Винисус Жуниор, полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо и его одноклубник Габриэль Жезус, хавбек "Ювентуса" Дуглас Коста, вингер "Челси" Виллиан, опорник "Манчестер Юнайтед" Фред, защитник "Цзянсу Сунин" Миранда, а также ряд футболистов из команд бразильской Серии А.

Ранее сообщалось , что матч между "Шахтером" и "Динамо" был прерван якобы из-за расистских лозунгов болельщиков бело-синих.

"Динамо" и "Шахтер" отреагировали на расизм во время игры.

Поединок закончился победой донецкого клуба со счетом 1:0 - смотрите видео гола.

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