Футбол. "Шахтер" обыграл "Динамо": видео гола

Донецкий "Шахтер" в матче 14 тура украинской Премьер-лиги обыграл киевское "Динамо" со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече после розыгрыша углового забил Сергей Кривцов.

На 82 минуте был удален вингер "горняков" Тайсон. Он оказал фанатам "Динамо" средний палец. Игрок покидал поле в слезах. По предварительной информации, ультрас выкрикивали в его адрес расистские лозунги.

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" на 13 очков. Киевляне сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Видео: Golazo Live/YouTube