Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Киевляне не смогли сократить разрыв в турнирной таблице

Донецкий "Шахтер" в матче 14 тура украинской Премьер-лиги обыграл киевское "Динамо" со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече после розыгрыша углового забил Сергей Кривцов.

На 82 минуте был удален вингер "горняков" Тайсон.  Он оказал фанатам "Динамо" средний палец. Игрок покидал поле в слезах. По предварительной информации, ультрас выкрикивали в его адрес расистские лозунги.

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" на 13 очков. Киевляне сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице.

Читайте также: Футбол. 100 ультрас устроили массовую драку во Львове - видео

Видео: Golazo Live/YouTube

 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, видео, Тайсон, гол, динамо киев, шахтер донецк, премьер лига, favbet liga, сергей кривцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. "Шахтер" обыграл "Динамо": видео гола
Футбол. "Шахтер" обыграл "Динамо": видео гола
Футбол. "Шахтер" – "Динамо": где и когда смотреть – видео
Футбол. "Шахтер" – "Динамо": где и когда смотреть – видео
Пожар в Лос-Анджелесе. Эвакуирована студия Warner Bros: видео
Пожар в Лос-Анджелесе. Эвакуирована студия Warner Bros: видео
Экономика Бизнес-неделя: новый хозяин Roshen, покушение в Киеве, табачники возвращаются и Джек Ма
Миф о мотивации, или Как сделать так, чтобы ничего не мешало. Отрывок из книги
HR Миф о мотивации, или Как сделать так, чтобы ничего не мешало. Отрывок из книги
Ляшко VS Герус: что происходит на самом деле
Мнение Ляшко VS Герус: что происходит на самом деле
Популярное
фото/видео
Футбол. "Шахтер" обыграл "Динамо": видео гола
Футбол. "Шахтер" обыграл "Динамо": видео гола
Футбол. "Шахтер" – "Динамо": где и когда смотреть – видео
Футбол. "Шахтер" – "Динамо": где и когда смотреть – видео 16:21
Пожар в Лос-Анджелесе. Эвакуирована студия Warner Bros: видео
Пожар в Лос-Анджелесе. Эвакуирована студия Warner Bros: видео 11:20
В Одессе прошли первые испытания новые катера Island: видео
В Одессе прошли первые испытания новые катера Island: видео 08:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 