Футбол. "Шахтер" обыграл "Динамо": видео гола

Донецкий "Шахтер" в матче 14 тура украинской Премьер-лиги обыграл киевское "Динамо" со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече после розыгрыша углового забил Сергей Кривцов.
На 82 минуте был удален вингер "горняков" Тайсон. Он оказал фанатам "Динамо" средний палец. Игрок покидал поле в слезах. По предварительной информации, ультрас выкрикивали в его адрес расистские лозунги.
"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" на 13 очков. Киевляне сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице.
Читайте также: Футбол. 100 ультрас устроили массовую драку во Львове - видео
Видео: Golazo Live/YouTube