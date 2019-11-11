УПЛ прокомментировала расизм во время матча "Динамо" - "Шахтер"

Украинская Премьер лига отреагировала на проявление расизма болельщиками бело-синих во время матча 14 тура украинской Премьер лиги, понадеявшись, что компетентный орган будет расследовать этот инцидент как приоритетный. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте УПЛ.
По мнению УПЛ, этот случай показывает, что они "должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем".
В Премьер лиге верят, что "компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех вовлеченных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами".
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