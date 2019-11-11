Футбол. "Динамо" и "Шахтер" отреагировали на расизм во время игры

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Киевский футбольный клуб "Динамо" и донецкий "Шахтер" отреагировали на проявление расизма болельщиками бело-синих во время матча 14 тура украинской Премьер лиги. Заявления пресс-служб клубов опубликованы на сайтах "Динамо" и "Шахтера".

В "Шахтере" заявили, что их клуб выступает против "любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". "Шахтер" призвал футбольные органы и клубы "остановить расизм на стадионах".

В "Динамо" разделили "обеспокоенность донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах", однако заявили, что считают "поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось". Бело-синие ожидают начала расследования этого инцидента и, в случае доказательства вины, "будут принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества".

Игрок дончан Тайсон на 82 минуте ударил мячом по трибуне с фанами "Динамо", показал им средний палец и был удален с поля, которое он покинул в слезах. Ранее сообщалось , что матч между "Шахтером" и "Динамо" был прерван якобы из-за расистских лозунгов болельщиков бело-синих.

Поединок закончился победой донецкого клуба со счетом 1:0 - смотрите видео гола.

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