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Яремчук о победе Украины над Португалией: Мы не Россия

Яремчук о победе Украины над Португалией: Мы не Россия - Фото
Фото: Ukrainian Association of Football/Facebook
15.10.2019, 14:37

Вчера сборная Украины по футболу в решающем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2020 обыграла сборную Португалии

Форвард украинской сборной по футболу Роман Яремчук прокомментировал вчерашнюю победу над Португалией, заявив, что Украина - это не Россия, "которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро". Об этом сообщает xsport.ua.

"Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро", - заявил Яремчук. 

Футболист поблагодарил фанатов за поддержку.

"Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок", - подытожил форвард.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результаты матча, заявив"Да он (Роналду - ред.) меня вторую игру обыграть не может. Также и Пепе, я с ним уже дважды играл в клубе, теперь в сборной еще два. Тоже не может меня обыграть. Роналду великий футболист, в ноябре будем дома с Ювентусом играть, увидим". 

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Роман Яремчук Украина португалия евро
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