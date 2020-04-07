Футбол. Экс-игрок "Динамо" рассказал, как обыграл Суркиса в карты на деньги

Сергей Рыбалка (скриншот видео Бомбардир, YouTube)

Экс-игрок Динамо Сергей Рыбалка выиграл в карты несколько тысяч долларов у президента клуба Игоря Суркиса. Об этом футболист рассказал в интервью YouTube-каналу Бомабардир.

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По словам Рыбалки, команда летела с выездного матча и футболисты играли в покер. В один момент подошел Суркис и спросил, кто играет в деберц. Одноклубники указали на Рыбалку.

"У меня дрожали руки сначала. Но, когда он проигрывал, то начал пихать мне уже. Не буду говорить, какие слова, но начал пихать. Ну а я говорю: Игорь Михайлович, спокойно, это же игра всего лишь", - рассказал он.

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Рыбалка добавил, что сначала не хотел садиться за стол, потому что можно было "хорошо проиграть и отдать всю свою зарплату". Но голкипер Александр Рыбка убедил его сыграть, предложив разделить пополам как сумму выигрыша, так и проигрыша.

По словам спортсмена, после возвращения в Киев он провел не очень удачный матч. Суркис сказал в раздевалке, что в карты у Рыбалки лучше получается играть, чем в футбол, и больше не садился с ним за стол.

Сергей Рыбалка является воспитанником харьковского "Арсенала". За "Динамо" выступал с 2008 по 2017 год, был ключевым игроком при главном тренере Сергее Реброве.

После смены тренера потерял место в основе. В 2017 году украинца арендовал турецкий "Сивасспор", а в 2018-м выкупил контракт у "Динамо". Сейчас залечивает травму.

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