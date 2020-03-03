"Жена потратила €1 млн". Экс-звезда "Динамо" рассказал о премиальных и заработке

Исмаэль Бангура (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Гвинейский экс-форвард "Динамо" Исмаэль Бангура получил $10 000 за победу над московским "Спартаком" в квалификации Лиги чемпионов сезона 08/09, а за карьеру заработал €1 млн. Об этом он рассказал в эфире программы ПРО ФУТБОЛ на телеканале 2+2.

"Самую большую премию в "Динамо" получил после победы над "Спартаком" - 10 тысяч долларов. Такие же премиальные были за победы над "ПСЖ и "Шахтером", - сказал футболист, добавив, что для президента клуба Игоря Суркиса было принципиально победить в противостоянии с московским клубом.

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По словам Бангура, за карьеру он накопил €1 млн. Хотел купить жилье детям, однако жена потратила все.

"Я спросил у жены: "Подожди, а где деньги? Они были на счету". Она сказала, что потратила их. Потратила миллион евро, который я откладывал всю футбольную карьеру! У меня был шок. Я сказал жене: "Верни деньги, и больше мы с тобой никогда не увидимся". Мне такая сумма не нужна, но я хотел обеспечить будущее своих детей", - рассказал он.

Исмаэль Бангура сыграл 46 матчей за "Динамо" и забил 28 голов. Форвард отличался хорошей скоростью и пластикой. После игры за киевский клуб выступал во Франции и на Ближнем Востоке. Сейчас играет в четвертой французской лиге.

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