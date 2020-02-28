Футбол. "Динамо" продало своего экс-лидера в Китай

Тамаш Кадар (фото - ЕРА)

Защитник Тамаш Кадар, который в течении нескольких лет был игроком основы в киевском "Динамо", переходит в китайский клуб "Шаньдун Лунэн". Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Трансфер осуществлен на постоянной основе. Клубы договорились не разглашать финансовые условия сделки.

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Кадар перешел в "Динамо" в 2017 году. Провел за киевлян больше 100 матчей, забил один гол. В январе 2019-го он продлил контракт до июня 2023-го, тогда пресс-служба клуба называла его "одним из ведущих защитников" и "лидером обороны команды"

СПРАВКА. "Шаньдун Лунэн" выступает в китайской Суперлиге. В прошлом сезоне занял пятое место. Старт чемпионата-2020 отложен из-за вспышки коронавируса.

В начале января Тамаша Кадара перевели в дубль. Причины такого решения в клубе не назвали. СМИ сообщали, что защитник якобы нагрубил главному тренеру Алексею Михайличенко при всей команде.

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