Футбол. "Бенфика" – 3:3 – "Шахтер": видео лучших моментов и голов яркого матча

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"Шахтер" добыл с "Бенфикой" ничью 3:3 и вышел в 1/8 Лиги Европы. За "горняков" забивали Рубен Диаш (автогол), Тарас Степаненко и Алан Патрик

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с португальской "Бенфикой" на выезде, которая в сумме с домашней победой позволила "горнякам" выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок начался под диктовку хозяев поля, которым нужно было кровь из носу побеждать. Уже на 12-й минуте Пицци сместился с левого фланга, беспрепятственно вошел в опорную зону и несильным по-бильярдному точным ударом отправил мяч в нижний угол ворот Андрея Пятова. 1:0. При таком счете в 1/8 выходили бы лиссабонцы.

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"Шахтер" отыгрался уже через три минуты. Додо прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Голкипер португальце Влаходимос ошибся на выходе, мяч попал в кутерьму из горняка Жуниора Мораеса и двух защитников "Бенфики". В итоге Рубен Диаш занес мяч в собственные ворота, автогол. 1:1!

"Бенфика" вырвалась вперед на 36 минуте. Рубен Диаш перепрыгнул Николая Матвиенко после розыгрыша стандарта – и головой переправил мяч в сетку, реабилитировавшись за автогол. 2:1.

Сразу же после перерыва, на 47-й минуте, "Бенфика" увеличила отрыв. Андрей Пятов после неразберихи с игроками группы обороны далеко вышел из ворот - и Рафа Силва дальним обводным ударом поразил пустые ворота. 3:1. Такой результат устраивал португальцев.

Однако "горняки" вновь показали характер и отыгрались уже через две минуты. Тарас Степаненко ворвался в штрафную при розыгрыше углового и мощным ударом головой буквально вколотил мяч в сетку. 3:2!

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На 71-й минуте Марлос прострелил во вторую линию, защитник в полушпагате неудачно вынес мяч в центр штрафной. Мяч был на неудобной для удара высоте, однако Алан Патрик сориентировался – и красивым ударом с отскоком переправил мяч в сетку. 3:3!

До конца матча счет не изменился, хотя горняки могли и вырвать победу – Додо попал в штангу. "Шахтер" после домашней победы добыл ничью на выезде. Сегодня на жеребьевке горняки узнают, кто станет их соперником в 1/8 финала.

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Фото 1,2 - пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк; Фото 3 - EPA

Видео: Лига Футбола/YouTube

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Теги: видео, Лига Европы, гол, шахтер донецк, обзор, бенфика, тарас степаненко, алан патрик, пицци, 3:3, рубен диаш, рафа силва
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