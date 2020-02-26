Накрутил оборону. Финт Месси стал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов – видео

Финт аргентинской звезды "Барселоны" Лионеля Месси в матче против "Наполи" признан лучшим моментом третьего игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Аргентинец на ложном замахе убрал сразу двух защитников команды соперника.
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Момент дня в исполнении Лионеля Месси. Красота!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 25, 2020
#ЛигаЧемпионов | @Mastercard pic.twitter.com/PpKNV6ooot
Матч закончился вничью 1:1. За "Наполи" забил Дрис Мертенс, за "Барселону" – Анутан Гризманн. Ответная игра состоится 18 марта в столице Каталонии.
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