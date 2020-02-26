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Накрутил оборону. Финт Месси стал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов – видео

Накрутил оборону. Финт Месси стал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов – видео - Фото
Лионель Месси (Фото - EPA)
26.02.2020, 12:29

Месси одним финтом обыграл сразу двоих соперников в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона"

Финт аргентинской звезды "Барселоны" Лионеля Месси в матче против "Наполи" признан лучшим моментом третьего игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Аргентинец на ложном замахе убрал сразу двух защитников команды соперника.

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Матч закончился вничью 1:1. За "Наполи" забил Дрис Мертенс, за "Барселону" – Анутан Гризманн. Ответная игра состоится 18 марта в столице Каталонии.

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Марк Сировой
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