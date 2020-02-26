Футбол. Сегодня в Лиге чемпионов битва грандов: где и когда смотреть матч

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1/8 Лиги чемпионов. Сегодня, 26 февраля, "Манчестер Сити" примет мадридский "Реал", а "Лион" сыграет с "Ювентусом"

Сегодня в рамках четвертого игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" встретится с 13-кратным победителем ЛЧ мадридским "Реалом", а чемпион Италии "Ювентус" сыграет на выезде с французским "Лионом". Об этом сообщает uefa.com.

"Реал" Мадрид – "Манчестер Сити". Посмотреть матч можно в 22:00 на телеканале Футбол 2

"Реал" побеждал трижды в последних пяти матчах. Однако потеря очков в последних двух играх (ничья с "Сельтой" 2:2 и поражение от "Леванте" 1:0) стоили "сливочным" лидерства в испанской Ла Лиге. У мадридцев нет дисквалифицированных на этот матч, в лазарете – Эден Азар и Марко Асенсио.

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"Манчестер Сити", вероятно, сконцентрирует всю свою мощь, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов. Во-первых, в этом году "горожане" вряд ли смогут побороться за чемпионство в Англии – "Ливерпуль" оторвался на 22 очка. Во-вторых, "Сити" исключили из еврокубков на два следующих сезона. Если клубным юристам не удасться оспорить дисквалификацию, то главный тренер Пеп Гвардиола, который уже почти 10 лет не побеждал в ЛЧ, вероятно, покинет клуб. Пока у него еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов с "Ман Сити".

В последнем матче перед лигочемпионовским вояжем "Сити" минимально (1:0) обыграли "Лестер", который идет на третьем месте. Однако до этого были поражения от принципиального соперника "Манчестер Юнайтед" (0:1) и лондонского "Тоттенхэма" (2:0).

"Лион" – "Ювентус". Трансляция начнется в 22:00 на телеканале Футбол 1

"Лион" подходит к матчу в статусе аутсайдера. Хотя подопечные Руди Гарсии и борются за все трофеи этого сезона, шансы на успех призрачны. В Лиге 1 ткачи идут на седьмом месте, а в кубковых соревнованиях их ожидает встреча с грозным "ПСЖ". При этом Лион в этом сезоне ни разу не выиграл в поединках против французской топ-четверки и лишь дважды побеждал в последних 13 домашних матчах Лиги чемпионов.

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"Ювентус" – фаворит встречи. Хорошую форму набрал 35-летний Криштиану Роналду. "Старая синьора" лидирует Серии А, правда, отрыв от римского "Лацио" составляет всего одно очко. В последних пяти матчах Ювентус дважды терял очки: поражение от "Вероны" (2:1) и ничья с "Миланом" (1:1).

  • В 1/8 Лиги чемпионов уже состоялись матчи: "Боруссия" Дортмунд 2:1 "ПСЖ", "Атлетико Мадрид" 1:0 "Ливерпуль", "Аталанта" 4:1 "Валенсия", "Тоттенхэм" 0:1 "Ред Булл Лейпциг", "Челси" 0:3 "Бавария", "Наполи" 1:1 "Барселона".

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Видео 1 - Victor Productions/YouTube

Видео 2 - VFOOTBALL HD/YouTube

Фото - uefa.com

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