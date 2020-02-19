Футбол. "Боруссия" 2:1 "ПСЖ" – видео лучших моментов и голов

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19-летний новичок "Боруссии" Эрлинг Холланд оформил победный дубль в матче Лиги чемпионов против "ПСЖ"

Дортмундская "Боруссия" в домашнем матче обыграла "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1.

Первый тайм выдался довольно скупым на моменты. Защитники немецкого клуба действовали слаженно и не позволяли вингерам парижан проникать по флангам. Звездная тройка атаки "ПСЖ" Неймар-Мбаппе-Ди Мария не создала много остроты у ворот Романа Бюрки. Не было сыгранности и в действиях атаки "Боруссии". Джейдон Санчо и Торган Азар не всегда понимали врывания новичка клуба, 19-летнего норвежца Эрлинга Холанда, и иногда мешали друг другу.

Второй тайм начался с давления "Боруссии". На 51-й минуте центрбек "ПСЖ" Паскаль Кимпембе обрезался в собственной штрафной. Но Холанд передержал мяч – и упустил момент. Однако уже на 69-й норвежец оказался расторопнее всех на добивании. 1:0!

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На 75-й мнуте Холланд мог удваивать счет, но Навас опередил того на приеме. "Боруссия" сразу же получила гол в ответ: на 76-й Мбаппе ворвался по правому флангу – и прострелил на Неймара. Бразилец забивал уже в пустые ворота. 1:1!

Однако уже через две минуты "Боруссия" вновь вышла вперед. Эрлинг Холланд мощнейшим ударом вколотил мяч в девятку с полукруга штрафной. 2:1! Это 10 мяч для 19-летнего норвежца в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и 11 за первые семь матчей в "Боруссии". Феноменальная форма юного вундеркинда!

На 81-й Неймар мог сравнять счет, но попал в штангу. "Боруссия" ответила ударом Хакими в дальний угол – мимо. Затем Неймар вновь пытался забить, но ударил выше. 2:1. Триумф "Боруссии" в первом матче, ответная встреча состоится в Париже 11 марта.

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Фото - ЕРА

Видео - NetAcademia/YouTube

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Теги: видео, Лига чемпионов, ПСЖ, гол, Неймар, матч, обзор, боруссия дортмунд, эрлинг холанд
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