NHL. Вратарь отбил шайбу чудо-ударом скорпиона – видео

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По словам Антти Раанта, отбить шайбу ему помогли инстинкты

Вратарь "Аризона Койотис" Антти Раанта совершил редкий сейв в матче NHL против "Чикаго Блэкхокс", передает Arizona Sports.

Голкипер упал на живот после того, как отбил бросок форварда Кирби Даха. Нападающий Брэндон Саад попытался добить шайбу в полупустые ворота, однако Раанта, лежа на льду, поднял вверх два конька, отразив угрозу.

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"Я растянулся на льду и даже не знал, где шайба. Просто инстинкт. Мне помогли инстинкты - и я поднял ноги", - поделился герой эпизода, который за весь матч спас ворота своей команды 42 раза.

Основное время поединка закончилось со счетом 2:2. Однако "Блэкхокс" вырвали победу по буллитам – 3:2.

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Видео: Viime yön änärit/YouTube

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Теги: хоккей, нхл, вратарь, голкипер, nhl, антти раанта, чикаго блэкхокс, аризона койотис, сейв
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